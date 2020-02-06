Полицейские Львовской области задержали подозреваемого, который 30 января во Львове поджег легковой автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Об этом сообщает управление МВД на странице в Facebook. По словам главы МВД Арсена Авакова, были проведены обыски. "Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - отметил Аваков.

Фото: МВД Украины/facebook

По словам Галины Терещук, в ее автомобиле сработала сигнализация, а когда она с мужем выглянула в окно, то увидели, что машина уже горела. Позже соседи журналистки рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под "дворники" два пакета.

Как сообщала "Страна", подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета хирурга Кузьменко суд оставил под стражей до 8 февраля.

Также стало известно, что СБУ провела обыски дома у журналистов канала 1+1 по делу о прослушке Гончарука.