Аваков отчитался о задержании поджигателя автомобиля журналистки Радио Свобода. Им оказался студент
Полицейские Львовской области задержали подозреваемого, который 30 января во Львове поджег легковой автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.
Об этом сообщает управление МВД на странице в Facebook. По словам главы МВД Арсена Авакова, были проведены обыски. "Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - отметил Аваков.
Фото: МВД Украины/facebook
По словам Галины Терещук, в ее автомобиле сработала сигнализация, а когда она с мужем выглянула в окно, то увидели, что машина уже горела. Позже соседи журналистки рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под "дворники" два пакета.
Как сообщала "Страна", подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета хирурга Кузьменко суд оставил под стражей до 8 февраля.
Также стало известно, что СБУ провела обыски дома у журналистов канала 1+1 по делу о прослушке Гончарука.