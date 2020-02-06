Глава НАК "Нафтогаз" Андрея Коболев, согласно опубликованному рабочему контракту, получает более миллиона гривен зарплаты в месяц, а порядок ежемесячных премий председателю компании регулируется коллективным договором.

Дополнительно председателю Нафтогаза начисляются компенсационные и гарантийные выплаты, которые предусмотрены трудовым законодательством. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Контракт Коболева с Нафтогазом. Скан: Украинские Новости

Так, согласно документу, оклад Коболева составлял 1,041 млн гривен. Также контрактом предусматривается начисление ежемесячной премии, согласно коллективному договору компании.

Контракт Коболева с Нафтогазом. Скан: Украинские Новости

"Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены какие-либо и все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу Руководителя согласно условиям Коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат", - говорится в тексте контракта.

Контракт Коболева с Нафтогазом. Скан: Украинские Новости

Помимо прочих выплат Коболев получает специальную матпомощь на оздоровление.

В свою очередь секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско отреагировал на опубликованный текст контракта в Facebook: "В западных компаниях такие царские условия Коболеву точно б не предложили. Полагаю, люди имеют право знать сколько получает начальник компании, которой все платят за газ и косвенно - за отопление. Но оплатить тарифы может лишь каждый второй гражданин. Удивляюсь, как Коболев не прописал в контракт десяток скважин или трубопровод в качестве пенсии".

Скриншот: Денис Иванеско в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что в марте у председателя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева заканчивается рабочий контракт.

Также "Страна" сообщала, что после выплаты денег "Газпромом" Коболев и Витренко получат еще 25 миллионов долларов премии.