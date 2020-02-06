Военные Беларуси спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала, то есть в 2012 году. Они говорят, что словно в шахматной партии просчитали и смоделировали самые разные ситуации, которые могли возникнут, и определили способы и формы защиты страны.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко в интервью "СП. Беларусь сегодня".

Отвечая на вопрос журналиста относительно Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ВС, он сказал что при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.

"При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития военной науки", - отметил он. По его словам, план обороны Беларуси направлен не на классическую оборону, а на предотвращение возможной агрессии.

"Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", - заявил представитель Генштаба.

Напомним, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство спорта.

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