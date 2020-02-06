В центре Киева полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии Украины усилили меры безопасности из-за анонсированных нескольких массовых акций. В частности из-за той, которая происходит сейчас у здания Верховной Рады, где около 500 человек митингуют против закона о продаже земли.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба столичной полиции. Силовики сообщают, что дежурство проводится, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы. "Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

В Киеве 6 февраля анонсированы несколько массовых акций, в частности под административными зданиями органов государственной власти. На дежурстве также находятся сотрудники ГосЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Полицейские усилили меры безопасности. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Верховная Рада планирует 6 февраля начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал создание Фонда гарантирования кредитов на покупку земли.