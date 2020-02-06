Сегодня, 6 февраля, перед началом заседания Верховной Рады, проходило заседание фракции "Слуга народа", которое посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает телеграмм-канал "Политика Страны", президент поставил депутатам задачу за два дня проголосовать за закон о продаже земли. Но ему возразил спикер Дмитрий Разумков. По словам спикера, с учетом количества поправок к законопроекту Рада его будет рассматривать минимум неделю.

Ожидается, что сегодня, в четверг 6 февраля народные депутаты Верховной Рады проголосуют за проект закона о рынке земли во втором чтении. Несмотря на то, что во время заседания фракция должна была обсудить кадровые вопросы Кабмина, дело до них не дошло.

Сейчас, в связи с сегодняшним голосованием за скандальный законопроект о продаже земли, под Радой проходит митинг. "Страна" рассказывает, как развиваются события в парламенте и под его стенами.

Ранее о голосовании за проект закона о продаже земли говорил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Он заявил, что каждый гражданин будет решать самостоятельно, продавать права на пользование землей или отдать ее во временное пользование.

Напомним, что "Страна" подробно писала о том, как был изменен законопроект о рынке земли ко второму чтению и какие нововведения там появились.