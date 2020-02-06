У здания Верховной Рады 6 февраля проводят митинг против продажи земли. Его организовали представители "Свободы" и "Батькивщины". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На площади находится около 500 человек. Люди продолжают подходить. Официальное начало - в 10:00. На плакатах собравшихся видны надписи: "Нет продаже земли", "Долой продажу" и др.

Напомним, сегодня Верховная Рада готовится открыть продажу земли.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский встретится с фракцией "Слуги народа" и обсудит закон о продаже земли. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в парламенте была предпринята попытка заблокировать рабочие кабинеты руководства Верховной Рады. "По словам Арахамии утром была попытка заблокировать кабинет спикера и вице-спикера. Разумков это не подтвердил", - написал народный депутат.

Напомним, Рада ратифицировала соглашение с Литвой о трудовой миграции.