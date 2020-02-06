Вчера, 5 февраля, по делу о прослушке Гончарука прошли обыски не только у журналистов 1+1, но и у сотрудников Управления госохраны. Об этом сообщают телеграмм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в СБУ.

Обыски прошли у сотрудников УГО, которые так или иначе связаны с охраной Гончарука.

По данным источников "Страны", на данный момент основной версией следствия является то, что запись разговора вели сотрудники Управления госохраны, которые затем продали эту запись заинтересованным лицам.

Ранее отрабатывалась и версия о том, что разговор записывался участниками совещания - Рожковой или Маркаровой. Но на данный момент эта версия в СБУ уже не является приоритетной.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы "Слуги народа" заявили, что обыски у журналистов "1+1" помешали делать уроки школьникам. Заявление.