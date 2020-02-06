Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, которое показали за пять минут до полуночи, не было оплачено за бюджетные средства.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами при президенте Украины.

Судя по ответу, Госуправление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с подготовкой поздравления президентом Владимиром Зеленским с Новым 2020 годом. "Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась", - сказано в ответе.

Также Госуправделами проинформировало, что обеспечение деятельности президента Украины осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" (КПКВК 0301010).

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", большинству украинцев понравилось новогоднее поздравление президента Зеленского.

Также "Страна" узнала, кто из политиков и звезд записал новогоднее поздравление в одном павильоне с Зеленским.