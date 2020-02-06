Сегодня 6 февраля Верховная Рада Украины должна рассматривать во втором чтении скандальный и резонансный закон о продаже земли.

И судя по всему, сегодня в парламенте произошел серьезный инцидент. Была предпринята заблокировать рабочие кабинеты руководства Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура. При этом сослался на главу своей фракции Давида Арахамию, как на источник информации.

"По словам Арахамии утром была попытка заблокировать кабинет спикера и вице-спикера. Разумков это не подтвердил", - написал народный депутат.

По данным источников "Страны" во фракции, Разумков достаточно резко отреагировал на слова Арахамии. "Зачем ты это придумываешь?", - спросил спикер у главы фракции.

Фото: Telegram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма.

Так же мы сообщали, что Рада ратифицировала соглашение с Литвой о трудовой миграции.