В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука.

Также СБУшники обыскали жилье сотрудников канала. У бывшего работника канала Александра Низовцева они изъяли личный компьютер, на котором делал уроки его сын. Мама ребенка написала объяснительную, которую заверили народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский и еще два его однопартийца - Макс Бужанский и Александр Куницкий.

Фото заявления, к которому были приложены "корочки" нардепов Дубинский выложил в Facebook.

В заявлении говорится, что ребенок не смог сделать природоведение, так как сотрудники СБУ изъяли компьютер. И этот факт подтвердили три нардепа своими подписями и документами.

Отметим, что заявление было подпорчено тем, что Дубинский, кроме фотографии, не выложил никаких объяснений. И некоторые пользователи подумали, что трое нардепов выходят из фракции "Слуга народа". Кроме того, мама мальчика, видимо из-за волнения, ошиблась с датой - и указала не 2020, а 2019 год.

Фото: facebook.com

Напомним, что СБУ провела обыски дома у журналистов канала 1+1 по делу о прослушке Гончарука.

Также мы писали о том, что НСЖУ требует созвать Комитеты Рады после обысков СБУ на "плюсах".

О причинах обысков читайте здесь.