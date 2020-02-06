Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность вчерашними обысками СБУ на канале "1+1" (редакция программы "Секретные материалы") и в квартирах тележурналистов канала.

"Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у журналистов-расследователей. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников.

Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а атаку на свободу слова называть "необходимыми следственными действиями", заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook.

В связи с эти НСЖУ призывает:

- Службу безопасности Украины предоставить убедительное обоснование необходимости проведения чрезвычайных мероприятий - обысков в редакции и домах репортеров;

- парламентские Комитеты - по вопросам свободы слова и гуманитарной и информационной политики - безотлагательно провести совместное заседание на котором заслушать представителей СБУ и "1 + 1media" о проведенных обыскахвх;

- журналистов и СМИ проявить журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства как этого инцидента, так и любого дела, которое правоохранители или спецслужбы возбуждают против журналистов, СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины будет постоянно информировать международных партнеров о развитии чрезвычайной ситуации", - добавил Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com