В Иерусалиме произошел серьезный инцидент. Здесь автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу из израильских военнослужащих-новобранцев бригады "Голани". Пострадали 14 человек, ЧП признали терактом.

Об этом сообщает News.ru.co.il.

Теракт произошел утром 6 февраля после присяги новобранцев, призванных в армию в ноябре 2019 года. Церемония проходила возле Стены Плача, которая кроме сакрального значения является и популярным туристическим местом. После этого военнослужащие пошли на прогулку, во время которой и произошел автомобильный теракт.

Новобранцы не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник и тот скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали. Один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии, состояние еще одного оценивают как средней тяжести, остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Фото: newsru.co.il

Вскоре стало известно, что правоохранители обнаружили автомобиль, в котором был злоумышленник, в районе Бейт-Лехема.

Стоит отметить, что бригада "Голани" считается одной из самых грозных и престижных в Израиле. Их общая боевая подготовка составляет шесть месяцев тренировок по особой программе на собственной тренировочной базе бригады, еще несколько месяцев - подготовка к службе в отдельных подразделениях. Их программа заканчивается "кроссом "Голани", который проходит через всю страну - от Галилеи до Эйлатского залива.

Фото: newsru.co.il

Видео: youtube.com

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