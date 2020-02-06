Сегодня, 6 февраля, День рождения у супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены. Ей исполнилось 42 года.

Глава государства опубликовал трогательное поздравление в своем Telegram.

"Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение", - написал Зеленский.

Он добавил, что "это и есть человеческое счастье", а его счастье - это жена.

"С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди - длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - написал Зеленский.

Он также выложил совместное фото с супругой, на которой была надета ротонда (накидка без рукавов).

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, как в январе Владимир Зеленский отмечал день рождения.

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