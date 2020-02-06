Канада заявила, что уже прошло четыре недели после авиакатастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране и необходима более быстрая расшифровка "черных ящиков". Также Канада хотела бы присоединиться к расшифровке "черных ящиков".

Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, пишет Укринформ.

"Мы бы хотели, чтобы "черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно", - сказал министр.

Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам. Кроме этого, Канада хотела бы присоединиться к процессу расшифровки в качестве аккредитованного участника.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запись, которая доказывает: Иран изначально знал о том, что украинский самолет МАУ сбили ракетой. После утечки аудиозаписи Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран-Киев" авиакомпании МАУ, в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Напомним, что Рябошапка пожаловался, что Иран не контактирует с Украиной в деле о сбитом украинском самолете.

В то же время, Иран продолжит сотрудничать с Украиной по катастрофе с МАУ, но призывает избежать утечек информации.