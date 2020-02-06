В Министерстве юстиции Украины озвучили любопытные цифры. Здесь подсчитали, сколько в Украине родилось малышей в минувшем, 2019 году. Как оказалось, в стране за этот период появилось на свет 310 605 младенцев и каждый десятый был рожден в столице государства, городе Киеве.

Об этом говорится на странице Министерства в Facebook в инфографике с разбивкой по регионам.

"В 2019 в Украине родилось более 300 тысяч младенцев. Каждый 10-й малыш впервые увидел мир в столице: здесь родилиось 32 634 ребенка", - информируют в ведомстве.

Фото: facebook.com/minjust.official

Добавим, что в Госстате объяснили расхождение своих данных с цифрами переписи министра Кабмин Дмитрия Дубилета.

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