В Минюсте рассказали, сколько малышей появилось на свет в Украине в 2019 году
В Министерстве юстиции Украины озвучили любопытные цифры. Здесь подсчитали, сколько в Украине родилось малышей в минувшем, 2019 году. Как оказалось, в стране за этот период появилось на свет 310 605 младенцев и каждый десятый был рожден в столице государства, городе Киеве.
Об этом говорится на странице Министерства в Facebook в инфографике с разбивкой по регионам.
"В 2019 в Украине родилось более 300 тысяч младенцев. Каждый 10-й малыш впервые увидел мир в столице: здесь родилиось 32 634 ребенка", - информируют в ведомстве.
Фото: facebook.com/minjust.official
Добавим, что в Госстате объяснили расхождение своих данных с цифрами переписи министра Кабмин Дмитрия Дубилета.
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