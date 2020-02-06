После того, как Сенат США 38 голосами против 25 отклонил все обвинения против президента Дональда Трампа и таким образом закончил историю объявления импичмента главе Белого дома, демократы вновь выступили с резкими заявлениями.

Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси (которая демонстративно порвала речь Трампа в Конгрессе - Ред.) прямым текстом обвинила сенаторов-республиканцев в государственной измене.

Об этом видный деятель Демократической партии написала в своем Twitter.

Фото: Twitter

"Президент будет хвастаться, что его оправдали. Но не может быть оправдания без суда и суда без свидетелей, документов и доказательств.

Из-за предательства республиканцами Сената Конституции президент по-прежнему продолжает угрожать американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и может, если захочет, испортить выборы", - напиcала Нэнси Пэлоси.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США прокомментировал провал импичмента ироничным видео.