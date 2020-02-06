В СБУ рассказали детали спецоперации, в ходе которой удалось предупредить поставку неисправной бронетехники в Вооруженные Силы Украины. Об этом пресс-группа спецслужбы сообщила в соцсети.

"Контрразведка СБУ установила, что летом 2019 коммерческая фирма из Запорожской области поставила на "Харьковский бронетанковый завод" трансмиссии для танков Т-64 и Т-80. Но после проведения экспертизы выяснилось, что запчасти были технически неисправными. Вместо новых деталей коммерсанты отправили уже использованные. Злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию. По контракту государство должно было заплатить за эти агрегаты почти 2,5 миллиона гривен.

Директору коммерческого предприятия, который личное обогащение поставил выше безопасности государства, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - уточнили в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ отчиталась, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяла за год.

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