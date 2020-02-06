Вчера, 5 февраля, в Турции произошел авиационный инцидент с лайнером авиакомпании Pegasus Airlines. Самолет Boeing 737-800, летевший из Измира в Стамбул при посадке буквально вылетел с полосы, выкатился за пределы аэропорта на обочину и развалился на три части.



По уточненным данным не обошлось без жерта. Три человека погибли, еще 179 - в больницах, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, как передает DW.

Как минимум три человека погибли в результате крушения пассажирского Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Еще 179 человек, летевших рейсом PC2193. По словам министра здравохранения, жизни пострадавших вне опасности. Сама авиакомпания, а также министр транспорта Турции ранее заявляли об отсутствии жертв.

По данным властей, авиалайнер "не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе" и съехал с нее. Кадры с места события показывали разрушенный на несколько частей корпус воздушного судна. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Происшествие "могло иметь более серьезные последствия", подчеркнул губернатор провинции Стамбул.

Лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем. После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

Напомним, что 5 февраля, в Турции сошла снежная лавина, которая унесла жизни 38 человек.



