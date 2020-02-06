В Китае, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые властями и медиками, продолжает распространяться эпидемия смертельного вируса, который вызывает особо тяжелую форму пневмонии, которую называют уханьской.

По состоянию на 6 февраля (00:00 по местному времени, 18:00 по Киеву, среда 5 февраля - Ред.) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило уже 28 260 человек, от болезни умерло 565 человек.

"Подтвержденные случаи: 28 060 в Китае, более 200 за рубежом. Смертельные случаи: 564 в Китае, 1 за границей. Выписано из больниц более 1 100 человек. Эксперты окончательно подтвердили возможность передачи вируса от человека к человеку", - заявили в Госкомитете КНР по делам здравоохранения, как передает центральное ТВ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ попросили у мирового сообщества $700 млн на борьбу с коронавирусом.