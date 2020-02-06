Мир кино понес еще одну серьезную утрату. В США, в преклонном возрасте, скончался знаменитый голливудский актер, родоначальник целой кинодинастии Кирк Дуглас. Он ушел из жизни в возрасте 103 лет. О смерти артиста сообщил в своем Instagram его сын Майкл Дуглас, который пошел по стопам отца.

Майкл Дуглас отметил, что его отец был легендарным актером из "золотого века" киноиндустрии, а также филантропом.

"С огромной печалью я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и причины, по которым он верил в нее, устанавливают стандарт для всех нас.

Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин (Зета Джонс - Ред.), замечательным свекром, для внуков и правнуков любящим дедом, а для своей жены Анны, замечательным мужем.

Он прожил хорошую жизнь, и оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, и историю как известного филантропа, который работал, чтобы помочь общественности и принести мир на планету.

Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын", - написал Майкл Дуглас.

Фото: instagram.com

Кирк Дуглас сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), "Викинги" (1958).

Особо стоит выделить знаменитую ленту "Спартак" (1960). Образ бунтаря гладиатора, созданный Кирком Дугласом, считается одним из лучших в мире кинематографа. В 1996 году Кирк Дуглас получил почетную премию "Оскар" за выдающуюся кинокарьеру.

Кадры из фильма "Спартак"

Скриншоты из фильма "Спартак" с Кирком Дугласом

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер режиссер снявший на Одесской киностудии культовые фильмы СССР - "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Так же мы рассказывали, что в США умер создатель комиксов Marvel Эрни Колон.