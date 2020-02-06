Президент США Дональд Трамп с юмором отреагировал на новость о победе в процессе по импичменту. Он опубликовал видео, на котором остается главой государства до скончания времен.

Шуточный ролик появился в официальных аккаунтах Трампа в Facebook и Twitter.

Видео: Facebook/ DonaldTrump

В ролике сменяются предвыборные плакаты Трампа, на которых под пафосную музыку из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт" мелькают годы: 2036, 2040 и так далее - вплоть до 40000. Заканчивается видео надписью "Трамп навсегда".

Вслед за видео президент опубликовал пост с анонсом завтрашнего публичного заявления из Белого дома по поводу победы "нашей страны в вопросе об импичменте".

Как сообщала "Страна", в финальном голосовании по делу об импичменте президента США оправдали по всем пунктам обвинения.

Также мы приводили курьезное заявление демократов о том, что Трамп может вернуть Аляску России в обмен на поддержку на выборах.