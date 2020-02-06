Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности отца несовершеннолетнего парня. Последний расписал краской подземный переход. За это его родителя обвинили в невыполнении обязанностей по воспитанию (ч.3 ст. 184 КУоАП).

Как сообщает портал "Судебная власть Украины", решение суда было принято 4 февраля.

Согласно материалам дела, вечером 8 января несовершеннолетний парень в подземном переходе возле фонтана "Садко", что в центре Сум, наносил краской надпись на стену. Тем самым он нарушил пункт 8 раздела ХІІ решения Сумского горсовета "Об утверждении правил благоустройства города Сумы" и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 152 КУоАП. Однако по возрасту он не мог нести административную ответственность. А потому за его действия к ответственности привлекли отца.

Родитель в суде признал вину и раскаялся. Суд посчитал необходимым наложить на мужчину административное взыскание в виде штрафа. Он составил 850 грн. Отцу также придется оплатить судебный сбор в размере 420 гривен 40 копеек.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

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