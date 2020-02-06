В Киеве водитель иномарки обнаружил на парковке такое же авто с таким же номерным знаком, как и у него.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Киевлянин на парковке торгового центра рядом со своей машиной встретил такую же машину с такими же госномерами.

"Владелец вызвал полицию, и автоклона доставили на штрафплощадку", - говорится в сюжете.

Активисты из автобезопасности уверяют, что два и более авто с одинаковыми законными номерами - это суровая украинская реальность.

Сейчас по украинским дорогам ездят до 400 тысяч таких авто-близнецов. Преимущественно это или ворованные машины, или до сих пор нерастаможенные "евробляхи".

Ранее сообщалось, что украинцы смогут растаможить "евробляхи" онлайн.

Также мы писали, что с 1 января за нерастаможенные евробляхи будут платить до 170 тысяч гривен.