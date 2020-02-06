Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал обыски на канале 1+1. проведенные 5 февраля. Он назвал их не имеющими отношения к давлению на СМИ и призвал представителей телеканала не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о прослушивании Алексея Гончарука.

Комментарий главы ведомства опубликован в Facebook.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и содействовать расследованию.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул Баканов.

Также глава СБУ отметил, что следственные действия по этому делу проводились с министрами, представителями государственной власти и госохраны. Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

В СБУ сообщили, что следователи и оперативники установили, что к записи слов Гончарука, монтажу и распространению "пленок" могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют в работе помещения на улице Куреневской.

В ведомстве добавили, что следственные действия проводились у сотрудников правоохранительных органов, которых сейчас проверяют на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Как писала "Страна", в редакции программы "Деньги" канала 1+1 прошел обыск по делу о пленках Гончарука. На канале возмутились этим и объявили обыски давлением на независимые СМИ.