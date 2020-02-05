В полиции озвучили новые подробности убийства известного пластического хирурга в центре Киева. Убийство медика из Донецка было заказным, убийц было двое.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция разыскивает не только стрелка, но и того, кто подвозил киллера. 42-летнего Андрея Сотника застрелили недалеко от собственного подъезда.

Антон Геращенко сообщил, что в полиции рассматривают сразу несколько версий этого дерзкого убийства. Первая связана с его связями в Донецке, а вторая связана с его финансовой деятельности, потому как Сотник якобы давал пациентам в долг на дорогие косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что правоохранители засекретили версии убийства хирурга Сотникова.

Также мы рассказывали, что в вечер убийства Сотника жильцы дома наблюдали, как двое подозрительных мужчин ошивались у подъезда, как-будто кого-то ожидая.

Напомним, 2 февраля в Киеве, на улице Саксаганского, застрелили известного пластического хирурга. Инцидент произошел во входе в один из столичных дворов.