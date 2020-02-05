Импичмент провалился. Президента США Дональда Трампа оправдали по всем пунктам обвинения
Верхняя палата Конгресса США признала президента Дональда Трампа невиновным по обоим пунктам обвинения. Сенаторы большинством голосов отвергли как злоупотребление властью, так и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.
В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Таковы результаты голосования Сената в рамках заключительного заседания по судебному разбирательству в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
На заседании перед финальным голосованием каждый сенатор выступал с 10-минутной речью, в которой заявлял о намерении проголосовать либо в пользу отстранения Трампа от должности, либо против статей обвинения, предъявленных президенту.
Чтобы отстранить президента от должности, необходимы были голоса двух третей сенаторов верхней палаты парламента, но большинство в Сенате США принадлежит республиканцам, которые поддержали однопартийца.
Против действующего президента выступил только один республиканец - Митт Ромни, который проиграл на выборах 2012 года демократу Бараку Обаме. Ромни заявил, что при голосовании по импичменту президенту поддержал первый пункт обвинения - злоупотребление властью.
"Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием", - сказал сенатор.
Однако он отметил, что признает президента США невиновным по второй статье обвинения - в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.
Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.
В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США и украинского президента Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
15 января дело об импичменте было передано в Сенат для проведения судебного процесса. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа, не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.