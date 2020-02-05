Верхняя палата Конгресса США признала президента Дональда Трампа невиновным по обоим пунктам обвинения. Сенаторы большинством голосов отвергли как злоупотребление властью, так и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.

В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Таковы результаты голосования Сената в рамках заключительного заседания по судебному разбирательству в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

На заседании перед финальным голосованием каждый сенатор выступал с 10-минутной речью, в которой заявлял о намерении проголосовать либо в пользу отстранения Трампа от должности, либо против статей обвинения, предъявленных президенту.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы были голоса двух третей сенаторов верхней палаты парламента, но большинство в Сенате США принадлежит республиканцам, которые поддержали однопартийца.

Против действующего президента выступил только один республиканец - Митт Ромни, который проиграл на выборах 2012 года демократу Бараку Обаме. Ромни заявил, что при голосовании по импичменту президенту поддержал первый пункт обвинения - злоупотребление властью.

"Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием", - сказал сенатор.

Однако он отметил, что признает президента США невиновным по второй статье обвинения - в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США и украинского президента Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

15 января дело об импичменте было передано в Сенат для проведения судебного процесса. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа, не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.