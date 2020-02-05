Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО). Решение касается запрета Российской Федерации импортировать украинские вагоны и железнодорожное оборудование.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина выиграла апелляцию, которой обжаловала решение ВТО о запрете России на импорт украинского железнодорожного оборудования. Исковые требования России были полностью отклонены, тогда как 3 из 4 наших требований были удовлетворены. Апелляционный орган признал дискриминационный характер ограничений импорта", - написал глава Кабмина.

Украина подала иск в ВТО еще в октябре 2015 года. По мнению Киева, РФ с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов Крюковского вагоностроительного завода, а также продукции Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

В июле 2018 года ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках этого спора, в том числе требование признать системность нарушений со стороны России.

Весной прошлого года "Страна" сообщала, что Украина проиграла в ВТО транзитный спор с Россией.