В Николаевской области автовор пытался угнать автомобиль ВАЗ-2199, оставленный во дворе, но сработала сигнализация.

Об этом пишут "Николаевские новости".

Когда владелец автомобиля выбежал, то увидел за рулем своей "девятки" незнакомца, который пытался ее завести. Неожиданное появления хозяина испугало угонщика. Он ретировался, оставив на месте преступления свою "мобилку", инструмент, с помощью которого он залез в салон и сломанный замок зажигания.

Злоумышленника полиция задержала быстро, по горячим следам, буквально в нескольких кварталах от места преступления. Им оказался 37- летний житель Херсона, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за угон.

Как сообщала "Страна", в Киеве на одну банду угонщиков элитных автомобилей стало меньше.

Также мы писали, как в Одессе задержали банду бывших полицейских, которые угоняли элитные авто.