В понедельник, 3 февраля, в Николаеве молодая женщина приехала на такси домой, но не смогла расплатиться.

Как рассказывают Николаевские новости, водителю девушка объяснила, что наличных не хватает, и попросила подождать пару минут – дескать, сейчас вынесу деньги. Но спустя время, вместо пассажирки из ворот вышел агрессивный мужчина с древним ружьем.

Помахав оружием, он заявил, что платить не будет и ушел, а ошарашенный таким поротом событий таксист вызвал полицию.

Правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье, а после проведения соответствующего исследования будет решаться вопрос об ответственности николаевца за незаконное обращение с оружием.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве водитель такси выстрелил в мужчину после словесного конфликта.

Еще мы писали, что в Киеве на 8 лет посадили таксиста, который за два дня изнасиловал двух женщин.