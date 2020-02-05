Правоохранители провели обыски в квартирах журналистов программы "Секретные материалы" канала 1+1. По домашним адресам пришли с обысками к Денису Данько и Евгению Куксину. Также обыскали жилище Александра Низовцева.

Об этом в эфире ТСН сообщил руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко.

По его словам, ранее СБУ обыскала рабочие места журналистов. В редакции пытались найти спецсредства для прослушивания. Работники СБУ изъяли компьютеры Данько и Куксина.

"Также пытались изъять монтажные комплексы, но решение этого не предусматривает", - отметил Шеленко.

Один из трех упомянутых представителей СМИ - Низовцев - не работает на 1+1.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно", - сказал Шиленко.

Видео: YouTube/ ТСН

Обыск в квартире Данько подтвердила его жена. Она сказала, что в квартиру пришли около десяти человек.

Куксин сам рассказал о визите правоохранителей к нему домой. Он отметил, что живет один и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.

Куксин также процитировал постановление на обыск, в котором говорится, что действия правоохранителей связаны с уголовным производством о прослушивании главы Кабмина Алексея Гончарука.

"Страна" сообщала об обыске в редакции программы "Деньги" канала 1+1 и реакции не него публичных деятелей.

Также мы приводили комментарий СБУ по поводу этих событий.