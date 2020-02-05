СБУ провела обыски дома у журналистов канала 1+1 по делу о прослушке Гончарука
Правоохранители провели обыски в квартирах журналистов программы "Секретные материалы" канала 1+1. По домашним адресам пришли с обысками к Денису Данько и Евгению Куксину. Также обыскали жилище Александра Низовцева.
Об этом в эфире ТСН сообщил руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко.
По его словам, ранее СБУ обыскала рабочие места журналистов. В редакции пытались найти спецсредства для прослушивания. Работники СБУ изъяли компьютеры Данько и Куксина.
"Также пытались изъять монтажные комплексы, но решение этого не предусматривает", - отметил Шеленко.
Один из трех упомянутых представителей СМИ - Низовцев - не работает на 1+1.
"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно", - сказал Шиленко.
Видео: YouTube/ ТСН
Обыск в квартире Данько подтвердила его жена. Она сказала, что в квартиру пришли около десяти человек.
Куксин сам рассказал о визите правоохранителей к нему домой. Он отметил, что живет один и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.
Куксин также процитировал постановление на обыск, в котором говорится, что действия правоохранителей связаны с уголовным производством о прослушивании главы Кабмина Алексея Гончарука.
"Страна" сообщала об обыске в редакции программы "Деньги" канала 1+1 и реакции не него публичных деятелей.
Также мы приводили комментарий СБУ по поводу этих событий.