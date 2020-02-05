В среду, 4 февраля, в Жмеринском районе Винницкой области мужчина взорвал гранату, предварительно РГД-5, в автомобиле Mercedes.

Об этом сообщает "20 минут".

В результате взрыва пострадали трое мужчин возрастом 21, 34 и 36 лет. Потерпевшие сейчас находятся в реанимации. Предварительно установлено, что между пьяными мужчинами в салоне автомобиля возник бытовой конфликт. Гранату взорвал 36-летний пострадавший.

Позже выяснилось, что в салоне иномарки находился еще 52-летний мужчина, который успел выпрыгнуть из автомобиля до взрыва.

Сотрудники полиции выясняют происхождение гранаты, проводят следственные действия. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет либо пожизненное заключение.

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