Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об организационной структуре Государственного бюро расследований, а также об утверждении совета общественного контроля при ГБР. Соответствующие указы имеют номера 41 и 42.

Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Указ №41 предписывает согласно части первой статьи 9 закона Украины "О Государственном бюро расследований" "утвердить организационную структуру ГБР".

А указ №42 согласно части второй статьи 28 того же закона утверждает положение о Совете общественного контроля при Государственном бюро расследований и порядок формирования Совета общественного контроля при ГБР.

Оба указа вступают в силу со дня их опубликования.

Как сообщала "Страна", 4 февраля Верховная Рада зарубила законопроект Зеленского о расширении его полномочий при назначении руководителей ГБР и НАБУ.

А сегодня мы писали, что Роман Труба подал новый иск о восстановлении его в должности главы ГБР.