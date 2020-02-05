В Одессе задержали банду разбойников, грабивших одесситов и гостей города после того, как они заказывали проституток.

Об этом пишет портал odessa.net.ua.

Отмечается, что в состав группы входило трое жителей Одессы, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений.

Примечательно, что для получения информации о материальном положении потенциальных жертв, бандиты создали бордели. После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали информацию о лицах, нуждающихся во "внимании". В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения.

В понедельник, 3 февраля, сотрудники полиции задержали всех трех участников преступной группы. В ходе проведения процессуальных мероприятий по месту жительства задержанных и в публичном доме были изъяты оружие и другие спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, "черновые" записи о деятельности заведения. А также фальшивые деньги.

Подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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