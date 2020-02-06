Что делать с правительством, которое не выполняет поручения президента

Президент устроил отчетное собрание правительству. На котором сообщил, что Кабмин и его отдельные министерства выполнили 30 из 52 заданий, поставленных перед ними лично Владимиром Зеленским. Еще 13 выполнили частично, а вот 9 просаботировали.

Правда, из президентского спича было не очень понятно, хорошая это статистика или плохая. Скорее все-таки плохая, потому что, рассказав о ней, Зеленский дал Кабмину еще 9 дней, чтобы подтянуть хвосты и выйти на приемлемый уровень выполнения задач. Видимо, подразумевается, что 13 частично выполненных задач к 14 февраля будут выполнены полностью, а 9 – хотя бы частично.

Из этого спича также было непонятно, а к какому, собственно, сроку должны были быть выполнены эти задачи? Если к 14 февраля, то зачем, собственно, 5 февраля подводить промежуточные итоги? А если к 5 февраля, то реакция президента должна быть посерьезнее.

Невозможно представить, чтобы, к примеру, Александр Лукашенко пришел на заседание своего правительства и сказал: вот, ребята, 30 заданий вы выполнили, 13 частично, а 9 – ни фига. С огромной вероятностью даже одно невыполненное задание обернулось бы увольнением для ответственного министра. А тут их целых 9.

Правда, 4 министерства в сообщении пресс-службы украинского президента все же названы. И один из проколовшихся министров – министр общин и территорий Алена Бабак – уже уволена. Но во время увольнения так никто и не сообщил, что это произошло из-за невыполненного президентского задания. А стоило бы – в качестве науки для остальных.

Но, видимо, летняя страсть Зеленского изображать из себя Лукашенко уже прошла. Не получается.

Почему "слуги" провалили возврат пенсий пенсионерам Донбасса

Верховная Рада вчера провела одно из своих самых знаковых голосований – по законопроекту, восстанавливающему право всех пенсионеров Донбасса на получение пенсии. Голосование оказалось нерезультативным: за законопроект проголосовали менее 200 депутатов. И это при том, что под ним стояли подписи представителей сразу четырех фракций и групп парламента. Но проект провалился из-за раскола в "Слуге народа".

106 из 248 "слуг" – именно такое количество голосов отдала пропрезидентская фракция, показав, сколько именно депутатов в ней действительно готовы поддерживать объявленный Зеленским курс на мир и восстановление целостности страны. Поскольку восстановление соцвыплат для жителей неподконтрольных территорий – это один из пунктов Минских соглашений и одно из требований, постоянно выдвигаемых Украине Организацией объединенных наций.

А 98 голосовавших против или воздержавшихся "слуг" – это прямые противники политики Зеленского. Не случайно с большим текстом-благодарностью по их адресу выступил одиозный нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович, который считает нынешнего президента "узурпатором".

Характерно, что за законопроект не голосовали все "герои" последних месяцев: Богдан Яременко (известный в парламенте как "Анал табу"), Лиза Богуцкая (дважды опростоволосившаяся с постами о социологе Евгении Головахе) и Евгений Брагар. О последнем и говорить не стоит, поскольку в его понимании пенсионерам пособия вообще не нужны, достаточно регулярно продавать домашних животных элитных пород.

Естественно, что подобный подбор депутатов-"профессионалов" не может знать о том, что такое "солидарная система". И что суть ее состоит в том, что сегодня ты оплачиваешь пенсию пожилым людям, а завтра новое поколение оплачивает твою пенсию. И неважно при этом, в какой стране ты живешь и есть ли у тебя другие источники доходов – если ты свою обязанность выполнил, теперь ее должны выполнить по отношению к тебе.

Характерно, что за законопроект проголосовала почти вся фракция "Батькивщины" (а сама Юлия Тимошенко была одним из его соавторов). Это показатель того, что общество (кроме порошенковского и другого националистического электората) понимает важность как восстановления мира, так и применения принципа социальной справедливости.

И потому Зеленскому стоило бы задаться вопросом – почему сотня людей в его фракции работают на электорат Порошенко и Тягнибока, а не на его собственный.

Война кланов: СБУ обыскивает "1+1"

Раскол идет во власти и по другой линии. Вчера СБУ провела обыск в редакции программы "Деньги" телеканала "1+1". Причина обыска – поиск улик по делу о несанкционированной записи совещания у премьера Гончарука.

Такого парадокса полгода назад никто себе представить не мог. На президентских и парламентских выборах граждане голосовали, в том числе, за прекращение политики репрессий против СМИ, которая целенаправленно проводилась режимом Порошенко. При всех проблемах нынешней власти (вроде лишения "112" лицензий и драконовских законопроектов против медиа) одно табу действовало: до вчерашнего дня силовые структуры не задействовались властью против СМИ. И уж тем более никто не мог ожидать, что первым медиа, которое подвергнется обыску со стороны силовиков, окажется "1+1", который привел Зеленского к власти и который, по идее, сейчас должен быть провластным каналом.

Генпрокуратура уже на следующей неделе обещает предоставить результаты расследования по прослушке Гончарука. И их очень интересно будет послушать, потому что, судя по событиям вчерашнего дня, крайними в этом деле хотят объявить журналистов – и это будет окончательная профанация следствия, поскольку очевидно, что концы здесь явно не медийные, а политические.

Что же касается политических последствий обыска на "Плюсах", то ясно, что это пощечина хозяину телеканала Игорю Коломойскому со стороны СБУ. И будет странно, если она останется без последствий.

Зачем ГПУ заподозрила Федыну

Параллельно с обыском на "1+1", проводившимся СБУ, Генпрокуратура вчера неожиданно проявила активность в деле об угрозах президенту, предъявив подозрение народному депутату от "Евросолидарности" Софии Федыне. Чем удивила многих, но, похоже, не саму "Евросолидарность", которая вчера уже была готова к этому и весь день пиарилась на "политических репрессиях" со стороны власти.

Собственно, никаких других последствий у подозрения, врученного Генпрокуратурой, вчера и не было. Разве что тот факт, что Федына срочно заболела и теперь не может явиться в ГПУ, но при этом активно комментирует тему в соцсетях.

Откровенно говоря, подозрение, врученное нардепу спустя три месяца после события, выглядит абсурдно. Тем более что одновременно с этим ничего не говорится о подозрении ее соучастнице – волонтерше Марусе Зверобой, которая наговорила в адрес президента намного больше.

Получается занимательная история, когда власть пытается поднять себе рейтинг, "преследуя" политика из партии крайне непопулярного в Зе-электорате экс-президента Порошенко, и одновременно поднимает популярность самой партии Порошенко в глазах ее электората. И все это делает генпрокурор Рябошапка, который несколько месяцев оберегает бывшего президента от всех уголовных дел.

Очевидно, что никаких юридических последствий вчерашнее объявление Генпрокуратуры иметь не будет. Самое большее – Федына сходит в ГПУ в сопровождении телекамер дружественных телеканалов, а активисты "Евросолидарности" устроят под стенами прокурорского офиса театральное представление. И в этот раз будут правы, потому что вся работа ГПУ при нынешнем генпрокуроре именно театральным представлением и является.

Отберет ли Гончарук премию у Коболева

И еще об одном театральном представлении – только уже в Кабмине. Устроил его Алексей Гончарук – актер, играющий роль премьера. Вчера он обратился к руководству наблюдательного совета "Нафтогаза" с письмом, в котором потребовал пересмотреть размер премии, назначенной топ-менеджерам компании за получение ею выигранных по суду выплат от "Газпрома".

Надо отметить, что Гончарук эту роль играет убедительнее предшественника: Владимир Гройсман просто повозмущался многомиллионными премиями Андрея Коболева и Юрия Витренко, да так ничего и не сделал. Нынешний премьер, по крайней мере, облек свое возмущение в конкретные документы.

Больше того, Кабмин принял аналогичные решения еще и по "Укрзализныце", "Укрпочте" и другим госкомпаниям. Однако в стране, где правительство не выполняет почти половину поручений президента, сложно ожидать, что кто-то будет выполнять поручения самого правительства.

Хотя сама идея урезания премий топ-чиновников, безусловно, правильная. Вот только нужно довести ее до логичного конца и урезать премии министрам и их замам, полученные по итогам декабря. Тут даже никому писать не надо – достаточно дать команду вернуть деньги в кассу. Или высчитать из последующих зарплат.