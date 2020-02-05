Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Апелляция была подана на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Об этом 5 февраля сообщил портал "Судебная власть Украины".

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить упомянутое постановление Печерского райсуда и передать материалы по жалобе адвоката в Высший антикоррупционный суд.

Как отмечено на портале, постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как осенью 2019 года писала "Страна", живущий в РФ Азаров заявил, что получил в России статус политбеженца по личному распоряжению Владимира Путина.

Также мы сообщали в конце января, что Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича хотят исключить из санкционного списка ЕС.