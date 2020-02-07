В последнее время из каждого "утюга" россиян поет певец Шарлот.

Сегодня, 7 февраля, артисту исполняется 22 года. "Страна" рассказывает, кто это такой и почему большинство украинцев не знакомы с его творчеством.

Кто такой Шарлот

Эдуард Шарлот (настоящая фамилия) уроженец Самары. Его воспитывал отец со своей супругой.

Среди российской аудитории относительную популярность он получил благодаря каверам на песни молодежных и не очень исполнителей. Среди них были харьковская рок-группа "Пошлая Молли", и много песен Виктора Цоя. Их опубликовал Esquire.

Затем Шарлот принял участие в песенном конкурсе на телеканале ТНТ, но не победил.

Звездный час певца случился 2 октября 2019 года. Тогда его пригласил спеть в своей передаче на Первом канале Иван Ургант. Ведущий назвал его "новым именем" и анонсировал тур Шарлота по городам страны.

Артист исполнил композицию "Щека на щеку". На момент подготовки материала на YouTube ее послушали 3,5 миллиона раз.

Несколько песен Шарлота после этого вышли в тренды Google. Однако сверхпопулярными запросы о его персонале стали 26 января - 1 февраля уже этого года.

Причина тому - выпуск рекламы Мегафона, одного из трех крупнейших мобильных операторов России.

Ранее для оператора пела Катя Iowa ("Это не шутки, мы встретились в маршрутке", "Улыбайся"), а с этого года - Шарлот.

Лицом других сотовых лидеров - МТС - является ведущий Дмитрий Нагиев, Билайна - уроженец Украины, юморист Александр Ревва.

Учитывая то, что все три мобильных оператора являются крупнейшими рекламодателями на радио и телевидении, их промо звучит повсеместно. То есть россиянам сложно пару часов посмотреть ТВ и несколько раз не услышать песню Шарлота - рекламный ролик, который основывается на песне группы Звери "Все, что тебя касается".

После выпуска рекламы большое интервью у Шарлота взял журнал GQ.

В Украине доступ к российскому ТВ отсутствует, в связи с чем зрители не могли познакомиться (по крайней мере, настолько навязчиво) с творчеством Эдуарда Шарлота.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в Украине готовятся запретить въезд российскому певцу Александру Серову.

Также мы писали о казусе певца Валерия Сюткина: как "стилягу из Москвы" не пустили в Украину, хотя он сюда и не ехал.