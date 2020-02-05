Комитет по вопросам свободы слова на заседании 5 февраля поддержал законопроект №2693 "О медиа". Также нардепы рассмотрели альтернативный ему проект закона "О медиа в Украине" (№2693-1).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию и одна из авторов проекта Татьяна Цыба, представляя его, рассказала, почему документ нужно принять.

"Это системный закон и он давно назрел, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн и интернет-медиа. В том числе он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров", объяснила Цыба.

По ее словам, два упомянутых законопроекта почти на две трети совпадают. Поэтому рассматривается возможность "после первого чтения интегрировать в единый законопроект все лучшее, что есть в альтернативном".

Цыба добавила, что сейчас проходит широкое обсуждение законопроектов с профильными организациями, и Комитет настроен при подготовке ко второму чтению учесть много поправок, предложенных журналистами.

На заседании авторов проекта расспрашивали представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента и других организаций, а также отдельные журналисты. Большинство выступающих делали замечания по поводу документа.

В частности, прозвучала мысль, что принятие закона потребует внесения изменений в Конституцию и ряда законов, которые используют термин "средства массовой информации", а не предлагаемый законопроектом "медиа".

Бурная дискуссия развернулась по поводу санкций для медиа и расширения полномочий Нацсовета по ТВ. Журналисты предостерегли о возможных угрозах свободе слова и введении цензуры в случае принятия проекта.

Большинство представителей СМИ предлагали отправить проекты на доработку, поскольку после принятия в первом чтении в них невозможно будет внести структурные изменения, в которых они нуждаются.

По итогам обсуждения Комитет порекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" в первом чтении, а альтернативный отклонить.

Во время заседания также было принято решение о создании рабочей группы Комитета по подготовке на рассмотрение Рады отдельных вопросов, связанных с безопасностью работы журналистов в Украине. Еще Комитет рассмотрел случаи препятствования деятельности журналистов.

29 января "Страна" рассказывала, как прошла презентация скандального законопроекта "О медиа".

Также мы писали, что документ уже одобрил другой Комитет Рады - по вопросам гуманитарной и информационной политики.