Несколько тысяч китайских туристов могут застрять на острове Бали из-за того, что индонезийское правительство приостановило авиасообщение с материковой частью Китая.

Об этом сообщило китайское консульство города Бали Денпасар, передает Интерфакс.

Как сообщает консульство, на острове находятся по крайней мере пять тысяч китайских туристов. Некоторые из них рассчитывают на продление действия виз.

В консульстве также заявили, что надеются на оказание помощи китайским туристам со стороны иммиграционной службы Бали.

Отмечается, что отели острова дали гарантии, что к туристам из Китая будет проявлено хорошее отношение во время их продолжительного пребывания в стране.

Индонезия временно приостановила все полеты в Китай и из страны в среду 5 февраля в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

Власти Индонезии пока не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Ранее сообщалось, что МИД Украины сообщил об украинцах на борту карантинного из-за коронавируса лайнера у берегов Японии.

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