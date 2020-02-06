В Британии трехлетняя девочка записала песню о трагической любви и смерти динозавров, которая стала мировым хитом. Видео
В Великобритании трехлетняя малышка Фенн Розенталь вместе со своим отцом, певцом Томом Розенталем, исполнила песню "Dinosaurs in Love" ("Влюбленные динозавры"). Композиция стала довольно популярной в интернете: за неделю клип на нее на YouTube набрал более 200 миллионов просмотров. А про девочку написали ведущие мировые СМИ.
"Dinosaurs in Love" стала первой песней Фенн.
Текст песни довольно грустный.
Динозавры едят людей.
Динозавры влюблены.
Динозавры устраивают вечеринку,
Они едят фрукт и огурец.
Они… влюбились.
Они говорят "спасибо".
Тут случился Большой взрыв -
И динозавры умерли.
Динозавры, динозавры влюбились.
Но не сказали друг другу "прощай".
Не сказали друг другу "прощай".
Как уверяет отец в своем Instagram, слова для композиции малышка сочинила сама - Том помогал только с музыкой. Если это правда, то удивительно, что трехлетний ребенок уже знает о Большом взрыве.
Видео: YouTube/ Tom Rosenthal
По словам Тома, у него есть домашняя студия. На днях Фенн зашла туда и записала песню, хотя до этого не слишком интересовалась динозаврами.
Старший Розенталь признался, что не против, если дочь пойдет по его стопам.
"Она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру", - отметил он.
Ранее "Страна" писала, что Украину на детском Евровидении-2020 представит София Иванко.
Мы также рассказывали, что из речи Греты Тунберг в ООН сделали зловещую дэт-метал-песню.