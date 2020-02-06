В Великобритании трехлетняя малышка Фенн Розенталь вместе со своим отцом, певцом Томом Розенталем, исполнила песню "Dinosaurs in Love" ("Влюбленные динозавры"). Композиция стала довольно популярной в интернете: за неделю клип на нее на YouTube набрал более 200 миллионов просмотров. А про девочку написали ведущие мировые СМИ.

"Dinosaurs in Love" стала первой песней Фенн.

Текст песни довольно грустный.

Динозавры едят людей.

Динозавры влюблены.

Динозавры устраивают вечеринку,

Они едят фрукт и огурец.

Они… влюбились.

Они говорят "спасибо".

Тут случился Большой взрыв -

И динозавры умерли.

Динозавры, динозавры влюбились.

Но не сказали друг другу "прощай".

Не сказали друг другу "прощай".

Как уверяет отец в своем Instagram, слова для композиции малышка сочинила сама - Том помогал только с музыкой. Если это правда, то удивительно, что трехлетний ребенок уже знает о Большом взрыве.

Видео: YouTube/ Tom Rosenthal

По словам Тома, у него есть домашняя студия. На днях Фенн зашла туда и записала песню, хотя до этого не слишком интересовалась динозаврами.

Старший Розенталь признался, что не против, если дочь пойдет по его стопам.

"Она, вероятно, за один день достигла большего, чем я за всю свою карьеру", - отметил он.

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