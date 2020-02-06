Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада может принять в целом законопроект о снятии моратория на продажу земли.

Ко второму чтению документ был переписан. Теперь в нем указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума.

Еще одно новое ограничение по продаже земли в одни руки. Ее, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Принятие проекта закона в первом чтении 19 декабря сопровождалось акциями протеста, в ходе которых были и раненые, и задержанные.

Сегодня избежать митингов также не получилось. Националисты анонсировали пикет по Радой и озвучили свои требования. Точнее, пожелание одно - продление моратория.

"Страна" рассказывает, как развиваются события в парламенте и под его стенами.

Прямой эфир

11:36 Заседание Рады наконец началось. Трибуна окружена. На месте Дмитрия Разумкова стоит Юлия Тимошенко.

11:04 В "Слуге народа" заявили, что сегодня будут пытаться проголосовать как можно больше правок закона о земле.

10:56 Дмитрий Костюк, депутат "Слуги народа" в интервью каналу "Рада" заявил, что голоса у фракции есть, но непонятно, дадут ли проголосовать:

"У нас голоса есть. Другое дело, чтобы другие фракции нам не испортили рабочий день, не устраивали шоу и не блокировали трибуну".

Ведущая уточнила относительно необходимости проводить референдум о продаже земли иностранцам. Мол, какой смысл в референдуме, если это все равно прописано в законопроекте, что иностранцы смогут покупать. "Нет такого в законопроекте. Там есть исчерпывающий список тех, кто может покупать. Там только украинцы. Мы иностранцев полностью с этого списка сняли. Вопросы только относительно кредитования, мол, кредитовать смогут и иностранные банки", ответил Костюк.

10:49 Под Раду тем временем принесли "золотой" унитаз и батон.

Фото "БиБиСи Украина"

10:43 Вице-спикер Руслан Стефанчук объявил перерыв еще на 30 минут. По просьбе фракций "Голос" и "Оппоплатформа".

10:40 Зеленский уже выступает далеко от Рады - презентует мобильное приложение "Дия".

10:37 Нардеп Елена Мошенец в комментарии каналу "Рада" рассказала, что делала президент на заседании фракции. Обсуждалось, ко времени ли закон о продаже земли. "Президент призвал фракцию поддержать его, ориентируясь на позицию международных партнеров в первую очередь. Во вторую очередь, что это правила нормального цивилизованного рынка. Провели внутреннее голосование. В принципе, большинство фракции поддержало и будет голосовать за. "Против" я не видела. Но были те, кто воздержались", - сказала Мошенец.

10:33 В "Евросолидарности" дали понять, что за рынок земли голосовать не будут, поскольку не учтена ни одна их поправка.

10:30 Нардеп Илья Киев в эфире NewsOne заявил, что готов к "силовому развитию событий". "Слуги народа уже выставили свой передвой дивизион у трибуны".

10:28 Журналист Роман Кравец пишет в Телеграм о том, как Зеленский успокаивает фракцию по поводу сокращения депутатов до 300. Говорит, что досрочных выборов не будет.

10:20 В повестке Рады на сегодня законопроект о земле стоит третьим по счету.

10:16 У Авакова уверены, что законопроект по земле будет рассматриваться сегодня. Поэтому усилили меры безопасности у Рады.

"Сегодня ВР рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. Митингующие требуют от народных депутатов продлить действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. На месте работают кинологи, спасатели, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий не нарушать общественный порядок! Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, в первую очередь обратитесь в к правоохранителям!"

10:12 Депутаты "Слуги народа" уже на всякий случай взяли в кольцо трибуну.

Фото Виктории Сюмар

10:10 Разумков открыл Раду и тут же объявил перерыв на полчаса.

10:08 Голоса за землю есть, сообщили "Стране" депутаты от "Слуги народа". Однако поправок к законопроекту очень много.

10:06 Министр экономики Тимофей Милованов пишет в Facebook, что Раду сегодня ждет "земельная ночь".

09:56 Зеленский на заседании фракции призывал депутатов проголосовать земельную реформу за два дня. Но Разумков сказал, что на это нужно как минимум неделя.

09:30 Начинается заседание фракции "Слуги народа" относительно сегодняшнего голосования. На него уже приехал Зеленский, - сообщает канал "Политика Страны".

"И уже случился небольшой скандал: Арахамия заявил, что сегодня с утра была попытка заблокировать кабинеты спикера и вице-спикера.

Однако это прямо и категорически опроверг спикер Разумков. Он сказал, что ничего такого не было.

Что-то странное прямо с утра происходит".

09:25 Также возле парламента готовится митинг против продажи земли, организованный представителями Свободы и Батькивщины. На площади около 500 человек, люди подходят, сообщает корреспондент "Страны".

Официальное начало - в 10:00. Все фото ниже - "Страна".

09:20 Началась акция протеста, организованная Всеукраинской Аграрной Радой у Офиса президента.

Участники требуют встречи с Владимиром Зеленским, выйдя с лозунгами: "Требуем диалога", "Господин президент, услышьте село", "Требуем встречи с президентом!".

Требования:

Первое - это переходный период при реализации земельной реформы. Первоначально право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га. Юридические лиц на рынке земли допускаются за несколько лет, с правом покупать не более 5000 га земли.

Второе - создание финансовых инструментов, необходимых для возможности покупать землю малыми аграриями.

"Именно такой подход даст возможность малым и средним аграриям войти без потерь на рынок земли, сохранить рабочие места, иметь возможность инвестировать в производство", - пишут аграрии на Facebook.