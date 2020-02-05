Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что китайский коронавирус является новым фактором неопределенности в мировой экономике.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, - сказала она в ходе выступления в Париже. - Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики".

В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ относительно процентных ставках и выкупа активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", отметила Лагард.

"Мы вступаем в эру, когда климатические риски возьмут на себя центральную роль в политике", - полагает она, в том числе они будут влиять на денежно-кредитную политику. По ее словам, "например, мы изучаем стандарты раскрытия информации, которые будут необходимы для того, чтобы внести климатические вопросы в оценки рисков".

Ранее сообщалось, что упавшая после вспышки коронавируса цена на нефть пошла вверх после совещания ОПЕК+.

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