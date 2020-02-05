Сирийские правительственные войска вошли в город Серакиб. Он находится в 15 километрах к востоку от Идлиба - административного центра одноименной мухафазы (провинции).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Поначалу военные наблюдатели и очевидцы свидетельствовали, что 5 февраля армия Сирии окружила Серакиб три пункта наблюдения турецких вооруженных сил с трех сторон. Позже появилась информация о том, что сирийская армия полностью контролирует Серакиб, а боевики бежали.

Серакиб расположен на слиянии двух главных дорог провинции Идлиб, которые Дамаск стремится полностью контролировать.

В среду сирийское государственное телевидение заявило, что эти дороги теперь находятся в пределах досягаемости правительственных сил.

Как писала "Страна" 27 января, турецкие военные подразделения вошли в Сирию и начали марш-бросок в район Идлиба, где намерены создать новый блок-пост после того, как их блок-пост в поселке Маар-Хаттат окружила сирийская армия.

А 3 февраля мы сообщали, что Анкара нанесла авиаудары по 46 целям в Сирии в ответ на обстрел своих военных в Идлибе.