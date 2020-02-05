При поддержке публичного обвинения прокуроры Киевской местной прокуратуры №7 осудили на 10 лет лишения свободы 25-летнего гражданина Бразилии. Его уличили в контрабанде кокаина в особо крупных размерах.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступление бразилец совершил еще 22 октября 2018 года. При осмотре его багажа в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) таможенники обнаружили двойное дно в чемодане и изъяли 2 пакета. Внутри них находилось порошкообразное вещество белого цвета - кокаин. Его масса брутто составила 4,1 кг.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

По результатам досудебного следствия действия иностранца были квалифицированы по ч.3 ст.305 УК Украины (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное хранение и перевозка наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах).

Соломенский районный суд Киева вынес бразильцу приговор с учетом позиции прокурора. Кроме 10 лет тюрьмы, злоумышленнику назначили конфискацию всего имущества, принадлежащего ему на территории Украины.

Осенью позапрошлого года "Страна" писала о задержании контрабандиста из Бразилии.

А прошлым летом мы рассказывали, что полиция Украины раскрыла международный синдикат наркоторговцев и конфисковала 400 кг кокаина.