Известный украинский музыкант Александр Положинский заявил, что покидает группу Тартак и Бувье.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook вечером в среду 5 февраля.

Видео Положинский записал по дороге после суда по делу подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера"). По его словам, его решение никак не связано с этим делом.

"Я решил прекратить участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с Тартаком и с Бувье. Не знаю, что там с Оливье - там все равно ничего не происходит", - сказал Александр.

Он назвал годы с Тартаком - прекрасными, и попросил воздержаться от публичных и частных вопросов, и не беспокоить музыканта.

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу", - сказал он.

Причин такого решения музыкант не озвучил. О своих планах на будущее Положинский тоже не рассказал.

"Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит", - сказал он.

Видео: Facebook/Александр Положинский

Напомним, что под следствие попал друг и коллега Положинского - Андрей Антоненко. Его судят по подозрению в убийстве Павла Шеремета. В январе 2020 Александра Положинского уже допрашивали по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось, сегодня суд продлил арест подозреваемого по делу Шеремета музыканту Андрею "Риффмастеру" Антоненко.

