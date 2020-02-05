Украина сейчас находится во власти циклона, который принес снег, дождь и ветер. Он обусловит сложную ситуацию с гололедицей на дорогах Киева 6 февраля, как предупреждают работники Украинского гидрометцентра.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - сказано на сайте госадминистрации.

О том, как избежать травм во время гололедицы, "Страна" подробно рассказывала в сегодняшнем материале.

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