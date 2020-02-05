В ближайшие дни Зеленского ждут на Львовщине, где он должен представить нового губернатора.

Предыдущего, юриста Маркияна Мальского, Зе уволил в конце декабря, объяснив "отсутствием результатов".

По информации "Страны" от источников во Львовской обладминистрации, область возглавит 38-летний бизнесмен Максим Козицкий, владелец солнечных электростанций на Галичине и сын местного "нефтяного" короля Зиновия Козицкого, под которым находятся нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Козицкий был в списке претендентов в губернаторы и в прошлый раз, но тогда его обошел Мальский, считавшийся креатурой Андрея Богдана - их родители давние друзья и коллеги по университету имени Франко.

Одной из причин снятия Мальского наш источник активное "фрондирование" Козицких". Кроме того, Козицкий заручился поддержкой "прозападного" крыла в окружении Зеленского (так называемых "соросят"), которое враждует с Богданом.

Также "солнечного" бизнесмена тесно связывают бизнес-контакты с мэром Львова Андреем Садовым, который, по словам источника, также лоббировал его назначение губернатором - вместе с братьями-львовянами Дубневичами (напомним, в октябре с младшего, Ярослава Дубневича, парламент снял неприкосновенность, его заключили под стражу, но в начале ноября он вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог 100 миллионов гривен).

Связан Козицкий и с новым вице-премьером Денисом Шмыгалем - еще со времен работы того во Львовской обладминистрации, а также у отца Козицкого есть совместный бизнес с женой Шмыгаля, Екатериной.

К новой должности Козицкий уже подготовился.

В конце декабря минувшего года он зарегистрировал на сайте НАЗК декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА, а в январе передал отцу компанию "Эко-Оптима" и другие фирмы в сфере альтернативной энергетики, которые он возглавлял.

Программа визита Зеленского во Львов до последнего держалась в секрете. Вечером в четверг выяснилось, что представлять нового губернатора Зе будет не во Львове, а в шахтерском Червонограде.

"Во Львове порохоботы собирались встретить его пикетом в знак протеста против "политических преследований" землячек нардепа Федыны и волонтерши Зверобий (они записали видео с угрозами Зеленскому, и теперь Федыне вручают "пидозру", - Прим. Ред.) Поэтому решили подстраховаться, чтобы не нарываться на неприятности, и перенесли мероприятие в Червоноград. Заодно Зеленский перекинет на Козицкого свои обязательства перед шахтерами. Ведь ничего из того, что он обещал во время визита в Червоноград после завала на шахте в конце мая, так и не выполнено", - говорит нам источник.