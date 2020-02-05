Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал законопроект №2620 про внесение изменений в статью 183 Криминально процессуального кодекса, касательно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за тяжкое или особо тяжкое коррупционное преступление.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в среду, 5 февраля.

Инициативу поддержали 8 членов комитета. В итоге комитет решил доработать данный законопроект. Депутаты хотят поднять порог залога. Некоторые из них выступают за отмену залога, а советуют применять меру пресечения в виде домашнего ареста или содержание под стражей.

Ранее сообщилось, что Рада провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма.

Также мы писали, что завтра Рада может рассмотреть законопроект, запрещающий возвращать Приватбанк Коломойскому.