Не менее 52 людей пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула. Следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и 6 членов экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ. сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на бывшего и. о. главы администрации этого города Али Ерликайю.

"По меньшей мере 52 пострадавших госпитализированы после несчастного случая", - цитируют местные издания и. о. главы администрации Стамбула Али Ерликайю.

Уточняется, что самолет развалился на три части, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание.

В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

Позже появились сообщения, что причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле были плохие погодные условия, ранены 120 человек.

Фото: telegram.org

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