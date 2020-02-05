В Службе безопасности Украины прокомментировали обыски в офисе канала 1+1, которые проводятся в Киеве по адресу ул. Куреневская, 18. По словам правоохранителей, следственные действия не связаны с работой канала.

Официальное заявление СБУ появилось в ее Facebook.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по месту возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом", - сказано в комментарии.

В СБУ добавили, что следственные действия, проводимые на основании решения суда, продолжаются. Более того, их проводят и у других лиц, которых проверяют на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

"Никакого вмешательства в работу ТВ-канала 1+1 не производится", - еще раз повторили в СБУ.

Напомним, 5 февраля вечером появилась информация об обысках в редакции программы "Деньги" канала 1+1, связанных с делом о пленках Гончарука.

"Страна" публиковала реакцию канала на следственные действия.