Группа "1+1 медиа" подтвердила обыски СБУ в редакции передачи "Деньги", причем ранее один из сотрудников канала написал, что обыскивают офис "Секретных материалов". В компании выразили возмущение происходящим.

Официальный комментарий 1+1 опубликован на сайте медиагруппы.

В 1+1 сообщили, что по состоянию на 18:00 шел обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ. Причины обыска неизвестны руководству компании.

"Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Деньги" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", - сказано в комментарии.

Компания обратилась к журналистскому сообществу с просьбой не оставлять ситуацию без внимания, чтобы не дать возможности политическим силам давить на свободу медиа. Также в 1+1 призвали "не допустить посягательства на свободу слова в Украине" и расценили визит СБУ как нарушение журналистской неприкосновенности и давление на независимые СМИ.

В 1+1 потребовали у главы СБУ Ивана Баканова прокомментировать произошедшее.

Осенью "Страна" писала об обысках СБУ в офисе адвокатской компании, соучредителем которой является Порошенко.

А вчера мы сообщали об обыске в "Укрзализныце" в связи с делом о хищении 28 миллионов гривен.